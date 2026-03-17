Передавали наркотики в банках с медом: в Киевской области перекрыли наркотрафик в СИЗО

Правоохранители заблокировали наркотрафик в Киевское СИЗО и Старобабановскую исправительную колонию. Запрещенные вещества тщательно маскировали в пищевых продуктах

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Известно, что среди подозреваемых работник колонии, лица с уголовным прошлым, "смотрящий" в СИЗО и осужденный, отбывающий наказание в исправительном учреждении. Запрещенные вещества злоумышленники тщательно хоронили в пищевых продуктах, технике и средствах гигиены. Впоследствии наркотики передавали в СИЗО.

Все фигуранты познакомились друг с другом во время пребывания в местах лишения свободы. Организацией наркотрафика и последующим сбытом в Старобабановской исправительной колонии занимался 25-летний заключенный. В Киевском следственном изоляторе для этого был так называемый "смотрящий".

"Следователи сообщили о подозрении пяти фигурантам, среди которых и работнику Старобабановской исправительной колонии. Им грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

