На Закарпатье начали строить новый курорт площадью 60 гектаров за 500 миллионов долларов
У границы со Словакией построят новый курорт Onoky
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на forbes.ua.
В 7 км от Ужгорода в селе Оноковцы приступили к строительству курорта Onoky. Он займет территорию в 60 га. Сам проект рассчитан на 15 лет.
Кроме рекреации курорт включает более 300 гостиничных номеров, два ресторана, четыре бара, spa-центр, фитнес-зону и коворкинг.
Вдоль реки Уже обустроят 1000-метровую набережную.
Как сообщалось, депутат от ОПЗЖ Владислав Каськив хочет построить современный курорт в Закарпатье. Речь идет о горнолыжном комплексе "Боржава".
