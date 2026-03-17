На Закарпатье начали строить новый курорт площадью 60 гектаров за 500 миллионов долларов

У границы со Словакией построят новый курорт Onoky

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на forbes.ua.

В 7 км от Ужгорода в селе Оноковцы приступили к строительству курорта Onoky. Он займет территорию в 60 га. Сам проект рассчитан на 15 лет.

Кроме рекреации курорт включает более 300 гостиничных номеров, два ресторана, четыре бара, spa-центр, фитнес-зону и коворкинг.

Вдоль реки Уже обустроят 1000-метровую набережную.

Как сообщалось, депутат от ОПЗЖ Владислав Каськив хочет построить современный курорт в Закарпатье. Речь идет о горнолыжном комплексе "Боржава".