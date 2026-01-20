Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"

Фото: ОО "Защита государства"

Государство для ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников предусмотрело систему налоговых и социальных льгот, которая в 2026 году была расширена

Об этом пишет uzhgorod.net.ua со ссылкой на юриста ОО "Защита Государства" Якова Чернобука, передает RegioNews.

По его словам, в 2026 году перечень льгот был расширен, в частности, в сфере налогообложения и аренды жилья. Юрист ОО "Защита государства" объяснил ключевые новации и действующие гарантии, что важно знать каждому ветерану.

Налоговые льготы:

Земельный налог: участники боевых действий и члены семей погибших освобождаются от уплаты на участки в пределах предельных норм площади (по обращению в налоговую).

НДФЛ: государственные пособия, пенсии и единовременные выплаты ветеранов не облагаются автоматически.

Налоговая социальная льгота: часть заработной платы не подлежит налогообложению, следует подать заявление работодателю.

Судебный сбор: ветераны освобождаются от его уплаты по делам о социальной защите и льготах.

Туристическое и военное собрание: ветераны не уплачивают туристический сбор; денежное довольствие военных, участвующих в обороне, не облагается налогом военным сбором.

Мобилизированные ФЛП: освобождаются от НДФЛ, единого налога, военного сбора и предоставления отчетности на весь период службы.

Новация 2026 года: налоговая скидка за аренду жилья – часть НДФЛ можно вернуть по официальному договору аренды.

ЖКУ, медицина и транспорт:

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг: 75% скидки для участников боевых действий и 100% для лиц с инвалидностью в результате войны.

Безвозмездное лекарство, внеочередное зубопротезирование, санаторно-курортное лечение.

Бесплатный городской транспорт и льготы на междугородные перевозки.

Трудовые и образовательные гарантии:

Дополнительный оплачиваемый отпуск 14 дней в году.

Преимущественное право оставление на работе при сокращении штата.

Государственная поддержка получения образования для ветеранов и их детей.

Как отмечает юрист ОО "Защита государства" Яков Чернобук, в 2026 году отдельные льготы на ЖКУ могут зависеть от дохода семьи, но ключевые гарантии для участников боевых действий и лиц с инвалидностью остаются безусловными.

