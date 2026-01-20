13:19  20 января
Пригородные маршрутки в Киев подорожали: сколько придется платить
10:15  20 января
Поезд "Интерсити" Киев – Харьков застрял посреди поля из-за отсутствия напряжения
09:00  20 января
Смертельное ДТП в Полтавской области: авто вылетело в кювет и перевернулось
20 января 2026, 14:36

Льготы для ветеранов в 2026 году: что нужно знать – объясняет ОО "Защита Государства"

20 января 2026, 14:36
Фото: ОО "Защита государства"
Государство для ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших Защитников предусмотрело систему налоговых и социальных льгот, которая в 2026 году была расширена

Об этом пишет uzhgorod.net.ua со ссылкой на юриста ОО "Защита Государства" Якова Чернобука, передает RegioNews.

По его словам, в 2026 году перечень льгот был расширен, в частности, в сфере налогообложения и аренды жилья. Юрист ОО "Защита государства" объяснил ключевые новации и действующие гарантии, что важно знать каждому ветерану.

Налоговые льготы:

  • Земельный налог: участники боевых действий и члены семей погибших освобождаются от уплаты на участки в пределах предельных норм площади (по обращению в налоговую).
  • НДФЛ: государственные пособия, пенсии и единовременные выплаты ветеранов не облагаются автоматически.
  • Налоговая социальная льгота: часть заработной платы не подлежит налогообложению, следует подать заявление работодателю.
  • Судебный сбор: ветераны освобождаются от его уплаты по делам о социальной защите и льготах.
  • Туристическое и военное собрание: ветераны не уплачивают туристический сбор; денежное довольствие военных, участвующих в обороне, не облагается налогом военным сбором.
  • Мобилизированные ФЛП: освобождаются от НДФЛ, единого налога, военного сбора и предоставления отчетности на весь период службы.

Новация 2026 года: налоговая скидка за аренду жилья – часть НДФЛ можно вернуть по официальному договору аренды.

ЖКУ, медицина и транспорт:

  • Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг: 75% скидки для участников боевых действий и 100% для лиц с инвалидностью в результате войны.
  • Безвозмездное лекарство, внеочередное зубопротезирование, санаторно-курортное лечение.
  • Бесплатный городской транспорт и льготы на междугородные перевозки.

Трудовые и образовательные гарантии:

  • Дополнительный оплачиваемый отпуск 14 дней в году.
  • Преимущественное право оставление на работе при сокращении штата.
  • Государственная поддержка получения образования для ветеранов и их детей.

Как отмечает юрист ОО "Защита государства" Яков Чернобук, в 2026 году отдельные льготы на ЖКУ могут зависеть от дохода семьи, но ключевые гарантии для участников боевых действий и лиц с инвалидностью остаются безусловными.

Напомним, в Черновцах стартовал проект "Вышитый шеврон-оберег". Его инициаторами стали активисты из Черновицкого центра общественной организации "Защита Государства". Этот проект, говорят в ОО, объединит все уголки Буковины.

Украина война ветераны льгота налоги юрист коммунальные услуги выплаты общественная организация Защита Государства
