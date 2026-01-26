"Заработали" на генераторах: во Львовской области разоблачили хищение на полмиллиона

Фото: Нацполиция

Во Львовской области разоблачили чиновника сельского совета, который на закупке генераторов нанес общине ущерб почти на полмиллиона гривен. Теперь он получил подозрение

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

Как оказалось, в 2024 году чиновник, занимавший должность инспектора отдела одного из сельских советов, организовал открытые торги. Речь шла о закупке двух генераторов. При этом цена была завышена, а участник был единым и заранее определен.

Впоследствии между сельским советом и частным предприятием – "победителем" торгов было заключено соглашение о поставках генераторов по цене, которая превышала их фактическую стоимость более чем на 480 тысяч гривен. Таким образом, сельскому совету был нанесен ущерб на указанную сумму.

Сейчас чиновник уже сообщил о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

