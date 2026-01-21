13:28  21 января
В Кировоградской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
UA | RU
UA | RU
21 января 2026, 17:30

Похищали людей и угрожали родственникам: в Прикарпатье разоблачили банду, которая "выбивала" из людей несуществующие долги

21 января 2026, 17:30
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Прикарпатье получили подозрения участники преступной группировки. В полиции рассказали, как они требовали деньги от людей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Правоохранители в Прикарпатье сообщили о подозрении членам преступной организации. Злоумышленники требовали деньги за долги, которых не существовало

Как выяснили правоохранители, преступную группировку организовать так называемые "уголовные авторитеты". Они объединили группы из Днепропетровской и Ивано-Франковской областей для усиления влияния.

В сентябре прошлого года было задержано большинство участников группы. Известно, что злоумышленники требовали у людей больших сумм денег, прикрываясь долгами, которых на самом деле не существовало. Если люди отказывали, злоумышленники незаконно лишали их свободы, применяли физическое насилие, угрожали расправу над родственниками.

В частности, из супругов в Прикарпатье злоумышленники требовали 800 тысяч долларов. Теперь всем участникам группы сообщили о подозрениях.

Напомним, в Киеве задержали чиновника и его сообщницу, требовавших от предпринимателя 3000 долларов. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
полиция мошенники Днепр Ивано-Франковская область
Воровали деньги прямо с карточек: в Житомирской области 19-летний парень организовал "банду аферистов"
21 января 2026, 13:15
В Житомирской области мужчина выманил у знакомых несколько миллионов на собственный "бизнес"
20 января 2026, 11:35
Все новости »
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
Гражданская жена эксглавы МИД Кулебы посоветовала украинцам согреваться во время блекаутов интимными игрушками
21 января 2026, 17:50
В Краматорске россияне атаковали жилой сектор: одна женщина погибла, еще одна ранена
21 января 2026, 17:46
Объезд ямы закончился трагедией: в Ровенской области водителю грозит до 8 лет
21 января 2026, 17:32
Трамп назвал Путина и Зеленского "дураками"
21 января 2026, 17:32
В Закарпатье будут судить группу за махинации с древесиной на сумму более 1,8 млн грн
21 января 2026, 17:14
Зеленский завтра встретится с Трампом для обсуждения мирного плана
21 января 2026, 16:59
2025 год можно смело называть годом Дональда Трампа
21 января 2026, 16:39
На оккупированном Запорожье женщина после покупки квартиры ограбила пенсионера
21 января 2026, 15:55
Трагически погиб эксглава Укрэнерго
21 января 2026, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
История украинских референдумов: как это было
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Юрий Бутусов
Остап Дроздов
Все блоги »