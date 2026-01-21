Похищали людей и угрожали родственникам: в Прикарпатье разоблачили банду, которая "выбивала" из людей несуществующие долги
В Прикарпатье получили подозрения участники преступной группировки. В полиции рассказали, как они требовали деньги от людей
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Правоохранители в Прикарпатье сообщили о подозрении членам преступной организации. Злоумышленники требовали деньги за долги, которых не существовало
Как выяснили правоохранители, преступную группировку организовать так называемые "уголовные авторитеты". Они объединили группы из Днепропетровской и Ивано-Франковской областей для усиления влияния.
В сентябре прошлого года было задержано большинство участников группы. Известно, что злоумышленники требовали у людей больших сумм денег, прикрываясь долгами, которых на самом деле не существовало. Если люди отказывали, злоумышленники незаконно лишали их свободы, применяли физическое насилие, угрожали расправу над родственниками.
В частности, из супругов в Прикарпатье злоумышленники требовали 800 тысяч долларов. Теперь всем участникам группы сообщили о подозрениях.
Напомним, в Киеве задержали чиновника и его сообщницу, требовавших от предпринимателя 3000 долларов. Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.