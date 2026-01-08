11:30  08 января
В Киеве "продавали" украинок для брака: цена вопроса 4 тысячи долларов
08:36  08 января
В Ровенской области военные ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девушки
06:24  08 января
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб
08 января 2026, 10:56

Требовали от предпринимателя 3000 долларов: в Киеве задержали чиновника и его сообщницу

08 января 2026, 10:56
Фото: полиция
Полиция разоблачила коррупционную схему по незаконному предоставлению в аренду коммунального имущества в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Руководитель структурного подразделения "Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Соломенского района г. Киева" вместе с посредницей требовали 3000 долларов от предпринимателя в обмен на аренду коммунального помещения.

За эти деньги чиновник обещал "помочь" выиграть конкурс на аренду помещения площадью более 140 квадратных метров. Для получения денег он предпринимателя он привлек свою знакомую.

Правоохранители задержали обоих фигурантов при получении части взятки.

В Киеве на взятке задержали чиновника коммунального предприятия и его сообщницу

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Требовали деньги за аренду: в Киеве задержали чиновника и его сообщницу

Напомним, на взяточничестве задержали чиновника автомобильной службы воинской части Госпогранслужбы Украины – он требовал 10% "отката" за поставку запчастей для воинских частей.

