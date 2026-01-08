Фото: полиция

Полиция разоблачила коррупционную схему по незаконному предоставлению в аренду коммунального имущества в Соломенском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Руководитель структурного подразделения "Управляющей компании по обслуживанию жилищного фонда Соломенского района г. Киева" вместе с посредницей требовали 3000 долларов от предпринимателя в обмен на аренду коммунального помещения.

За эти деньги чиновник обещал "помочь" выиграть конкурс на аренду помещения площадью более 140 квадратных метров. Для получения денег он предпринимателя он привлек свою знакомую.

Правоохранители задержали обоих фигурантов при получении части взятки.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

