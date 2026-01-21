Викрадали людей і погрожували родичам: на Прикарпатті викрили банду, яка "вибивала" з людей неіснуючі борги

Фото: Нацполіція

На Прикарпатті отримали підозри учасники злочинного угрупування. У поліції розповіли, як вони вимагали гроші з людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці на Прикарпатті повідомили про підозру членам злочинної організації. Зловмисники вимагали гроші за борги, яких не існувало

Як зʼясували правоохоронці, злочинне угруповання організувати так звані "кримінальні авторитети". Вони обʼєднали групи з Дніпропетровської та Івано-франківської областей для посилення вплину.

У вересні минулого року було затримано більшість учасників групи. Відомо, що зловмисники вимагали в людей великі суми грошей, прикриваючись боргами, яких насправді не існувало. Якщо люди відмовляли, зловмисники незаконно позбавляли їх волі, застосовували фізичне насильство, погрожували розправлю над родичами.

Зокрема, з подружжя на Прикарпатті зловмисники вимагали 800 тисяч доларів. Тепер всім учасникам групи повідомили про підозри.

