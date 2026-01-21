18:24  21 січня
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
13:08  21 січня
Сильні морози відступають, але очікуються снігопади: якою буде погода 22 січня
10:36  21 січня
У Києві двоє слюсарів аварійних бригад померли через навантаження – нардеп
21 січня 2026, 17:30

Викрадали людей і погрожували родичам: на Прикарпатті викрили банду, яка "вибивала" з людей неіснуючі борги

21 січня 2026, 17:30
Фото: Нацполіція
На Прикарпатті отримали підозри учасники злочинного угрупування. У поліції розповіли, як вони вимагали гроші з людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці на Прикарпатті повідомили про підозру членам злочинної організації. Зловмисники вимагали гроші за борги, яких не існувало

Як зʼясували правоохоронці, злочинне угруповання організувати так звані "кримінальні авторитети". Вони обʼєднали групи з Дніпропетровської та Івано-франківської областей для посилення вплину.

У вересні минулого року було затримано більшість учасників групи. Відомо, що зловмисники вимагали в людей великі суми грошей, прикриваючись боргами, яких насправді не існувало. Якщо люди відмовляли, зловмисники незаконно позбавляли їх волі, застосовували фізичне насильство, погрожували розправлю над родичами.

Зокрема, з подружжя на Прикарпатті зловмисники вимагали 800 тисяч доларів. Тепер всім учасникам групи повідомили про підозри.

Нагадаємо, у Києві затримали посадовця та його спільницю, які вимагали від підприємця 3000 доларів. Їм загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зазнала ударів Нікопольщина: пошкоджено 3 будинки, авто та інфраструктуру
21 січня 2026, 18:52
Сполучених Штатів, на які ми раніше сподівалися і які інколи ідеалізовували, вже немає
21 січня 2026, 18:47
У Львові викрили розкрадання майже 2 мільйонів на медичних товарах
21 січня 2026, 18:35
Суд скасував домашній арешт Труханова: ексмер Одеси тепер під особистим зобов'язанням
21 січня 2026, 18:32
Жителі Хмельницького вийшли на мітинг проти несправедливих графіків відключень електроенергії
21 січня 2026, 18:24
Цивільна дружина ексглави МЗС Кулеби порадила українцям зігріватися під час блекаутів інтимними іграшками
21 січня 2026, 17:50
У Краматорську росіяни атакували житловий сектор: одна жінка загинула, ще одна поранена
21 січня 2026, 17:46
Об’їзд ями закінчився трагедією: на Рівненщині водію загрожує до 8 років
21 січня 2026, 17:32
Трамп назвав Путіна та Зеленського "дурнями"
21 січня 2026, 17:32
