Скандальная куртка с надписью "sochi-2014" в Буковеле: полиция установила покупателя и магазин

Фото: Суспильне

В Буковеле в Ивано-Франковской области полиция установила личность туриста, который приобрел куртку с надписью "sochi-2014", а также магазин, где она была продана

Об этом "Суспильному" сообщила представитель патрульной полиции области Кристина Мриглид, передает RegioNews.

10 января в социальных сетях было распространено видео, на котором отдыхающий на горнолыжном курорте был одет в куртку с противоречивой надписью.

Патрульные оперативно нашли туриста – им оказался иностранец, объяснивший, что купил куртку в местном магазине.

Владелец заведения, мужчина 1969 года рождения, подтвердил, что у него действительно были такие куртки. Он уже снял их с продаж и планирует утилизировать. Все участники инцидента провели профилактические беседы.

Иностранцу вернули деньги за куртку. Никаких административных или уголовных производств пока не открыто.

