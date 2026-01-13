Скандальна куртка з написом "sochi-2014" у Буковелі: поліція встановила покупця та магазин

Фото: Суспільне

У Буковелі на Івано-Франківщині поліція встановила особу туриста, який придбав куртку з написом "sochi-2014", а також магазин, де її було продано

Про це "Суспільному" повідомила речниця патрульної поліції області Христина Мриглід, передає RegioNews.

10 січня у соціальних мережах поширили відео, на якому відпочивальник на гірськолижному курорті був одягнений у куртку з суперечливим написом.

Патрульні оперативно знайшли туриста – ним виявився іноземець, який пояснив, що купив куртку у місцевому магазині.

Власник закладу, чоловік 1969 року народження, підтвердив, що у нього дійсно були такі куртки. Він уже зняв їх з продажу та планує утилізувати. Усім учасникам інциденту провели профілактичні бесіди.

Іноземцю повернули гроші за куртку. Жодних адміністративних або кримінальних проваджень наразі не відкрито.

