11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 13:06

В Коломые горела частная гимназия: спасатели ликвидировали огонь за три часа

13 января 2026, 13:06
Фото: ГСЧС Франковщины
В ночь на 13 января в Коломые внезапно загорелась частная гимназия. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 03:18

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На место происшествия направили спасателей, а также местные пожарные команды из поселка Печенежин и сел Подгайчики, Спас и Товмачик.

Спасатели установили, что загорелась кровля здания гимназии.

Площадь пожара составила около 200 м2. Благодаря слаженным действиям пожарных в 06:36 пожар удалось полностью ликвидировать.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, вечером 28 декабря в селе Косонь в Закарпатье горел ресторан. Спасатели ликвидировали пожар на площади 250 кв. В результате возгорания уничтожена кровля помещения и повреждено имущество внутри.

06 января 2026
07 августа 2025
