В Коломые горела частная гимназия: спасатели ликвидировали огонь за три часа

Фото: ГСЧС Франковщины

В ночь на 13 января в Коломые внезапно загорелась частная гимназия. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 03:18

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

На место происшествия направили спасателей, а также местные пожарные команды из поселка Печенежин и сел Подгайчики, Спас и Товмачик.

Спасатели установили, что загорелась кровля здания гимназии.

Площадь пожара составила около 200 м2. Благодаря слаженным действиям пожарных в 06:36 пожар удалось полностью ликвидировать.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

