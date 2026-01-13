В Коломые горела частная гимназия: спасатели ликвидировали огонь за три часа
В ночь на 13 января в Коломые внезапно загорелась частная гимназия. Сообщение о пожаре поступило в Службу спасения в 03:18
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
На место происшествия направили спасателей, а также местные пожарные команды из поселка Печенежин и сел Подгайчики, Спас и Товмачик.
Спасатели установили, что загорелась кровля здания гимназии.
Площадь пожара составила около 200 м2. Благодаря слаженным действиям пожарных в 06:36 пожар удалось полностью ликвидировать.
В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
