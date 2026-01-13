11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 12:58

В Тернопольской области таксист похитил рюкзак мотоциклистки, попавшей в ДТП

13 января 2026, 12:58
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Пока правоохранители документировали ДТП, а медики оказывали помощь пострадавшей, неизвестный воспользовался ситуацией и похитил личные вещи травмированной девушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло летом 2025 года в селе Гаи Шевченковские. Тогда 22-летняя местная жительница, управляя мотоциклом Kawasaki Ninja 650, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В результате удара мотоциклистка получила многочисленные телесные повреждения разной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Во время происшествия с плеч пострадавшей взлетел рюкзак, в котором находились личные вещи. Правоохранители установили, что пока на месте происшествия работали полицейские и медики, мимо места ДТП проезжал водитель такси. Он поднял рюкзак, лежавший неподалеку от дороги, и уехал.

Фигуранту следователи полиции инкриминируют часть 4 статьи 185 (кража, совершенная в условиях военного положения).

Как сообщалось, в Тернопольской области в ДТП травмировались женщина с двумя детьми. Авария произошла 6 января около 18:30 на трассе Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь в селе Дарахив.

Тернопольская область мотоциклист авто кража полиция ДТП
