В Тернопольской области таксист похитил рюкзак мотоциклистки, попавшей в ДТП

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Пока правоохранители документировали ДТП, а медики оказывали помощь пострадавшей, неизвестный воспользовался ситуацией и похитил личные вещи травмированной девушки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло летом 2025 года в селе Гаи Шевченковские. Тогда 22-летняя местная жительница, управляя мотоциклом Kawasaki Ninja 650, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Daewoo Lanos. В результате удара мотоциклистка получила многочисленные телесные повреждения разной степени тяжести и была госпитализирована в медицинское учреждение.

Во время происшествия с плеч пострадавшей взлетел рюкзак, в котором находились личные вещи. Правоохранители установили, что пока на месте происшествия работали полицейские и медики, мимо места ДТП проезжал водитель такси. Он поднял рюкзак, лежавший неподалеку от дороги, и уехал.

Фигуранту следователи полиции инкриминируют часть 4 статьи 185 (кража, совершенная в условиях военного положения).

