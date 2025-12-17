На Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відомо, що 40-річний водій Volkswagen Transporter хотів обігнати авто Opel Omega, яке почало зупинятися на правому узбіччі. Коли він їхав зустрічною смугою, збив 40-річного чоловіка. На жаль, пішохід загинув на місці. Відомо, що водій був тверезим.

"Поліція Прикарпаття нагадує пішоходам: флікери, світловідбивні стрічки чи елементи на одязі дозволяють водієві побачити пішохода завчасно. І це може врятувати здоров’я та життя. Пам’ятайте: ваша помітність на дорозі — це запорука безпеки", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на трасі у Бориспільському районі Київщини автівка Volvo влетіла у вантажівку. Від отриманих травм водій легковика помер у лікарні.