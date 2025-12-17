14:04  17 грудня
В Одесі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня
08:16  17 грудня
На Закарпатті чоловік погрожував підірвати прикордонний підрозділ
07:35  17 грудня
На Київщині внаслідок пожежі загинули дві людини
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 16:55

На Прикарпатті водій влаштував "перегони" і збив людину на смерть

17 грудня 2025, 16:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 16 грудня у селі Яворів. На жаль, внаслідок ДТП загинув пішохід

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Відомо, що 40-річний водій Volkswagen Transporter хотів обігнати авто Opel Omega, яке почало зупинятися на правому узбіччі. Коли він їхав зустрічною смугою, збив 40-річного чоловіка. На жаль, пішохід загинув на місці. Відомо, що водій був тверезим.

"Поліція Прикарпаття нагадує пішоходам: флікери, світловідбивні стрічки чи елементи на одязі дозволяють водієві побачити пішохода завчасно. І це може врятувати здоров’я та життя. Пам’ятайте: ваша помітність на дорозі — це запорука безпеки", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на трасі у Бориспільському районі Київщини автівка Volvo влетіла у вантажівку. Від отриманих травм водій легковика помер у лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Івано-Франківська область
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Porsche та Audi влетіли в один одного
17 грудня 2025, 14:30
У Тернополі на пішохідному переході водій Peugeot збив пенсіонерку
17 грудня 2025, 12:59
На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали дві людини
17 грудня 2025, 12:45
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
В Україні можуть запровадити новий податок
17 грудня 2025, 17:21
Жителя Хмельниччини засудили до 3 років ув’язнення за сприяння незаконному перетину держкордону
17 грудня 2025, 17:03
Зеленський швидко зняв відео, а потім всіх стирали з лиця землі: що ж насправді відбувається у Куп'янську
17 грудня 2025, 16:45
У Києві іноземцям "продавали" українок для шлюбу
17 грудня 2025, 16:35
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
17 грудня 2025, 16:14
На Київщині жінка під час сварки вбила коханого ножем
17 грудня 2025, 15:55
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
17 грудня 2025, 15:50
На Закарпатті двоє чоловіків жорстоко побили пенсіонерку заради вина
17 грудня 2025, 15:27
За 15 км від фронту на Запоріжжі: 150 дітей залишаються вдома попри атаки дронів
17 грудня 2025, 15:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »