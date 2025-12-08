Фото: Національна поліція України

Поліція Івано-Франківська затримала жінку, яка вчинила напад з ножем на перехожих у спальному районі міста

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У Івано-Франківську поліція повідомила про підозру 41-річній жінці, яка вчинила напад на перехожих із ножем. Інцидент стався 7 грудня близько 14:00 на вулиці Василя Стуса у спальному районі міста. На місце одразу виїхали патрульні, медики та слідчо-оперативна група.

Жінку затримали на місці події

За даними правоохоронців, жінка, керуючись мотивами неповаги до суспільства, грубо порушила громадський порядок і завдала ножових поранень двом випадковим перехожим. Постраждали 45-річна жінка та 9-річний хлопець. Обох доставили до лікарні, наразі госпіталізований неповнолітній.

Правопорушницю затримали на місці події та доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Вона раніше не мала судимостей і відмовилася від надання показів. З місця події вилучено речові докази, які скеровано на експертизу.

Поліція вилучила речові докази для експертизи

Слідчі повідомили підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини нападу та можливі мотиви жінки. Їй загрожує до 7 років ув’язнення.

