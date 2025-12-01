Фото: ДСНС

Пожежа сталася 30 листопада близько 16:30 у віддаленому гірському присілку Верховинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горіла житлова та господарська будівлі. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 94 кв. м.

Гасіння пожежі ускладнювалося гірським рельєфом, дерев’яними конструкціями будівель та відсутністю поблизу джерел водопостачання.

Під час гасіння рятувальники виявили рештки тіл двох людей. Особисті дані загиблих встановлюються. За попередньою інформацією, у будівлі проживали 51-річна жінка та її 27-річний син.

Пожежу ліквідували близько 23:00. Причину її виникнення та обставини трагедії встановлюють фахівці.

На місці працювали 12 рятувальників, залучались три одиниці спецтехніки.

