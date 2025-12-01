09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
08:38  01 грудня
На Чернігівщині фрагмент "Кинджала" впав на подвір'я місцевого жителя
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2025, 09:11

На Прикарпатті у гірському присілку внаслідок пожежі загинули дві людини

01 грудня 2025, 09:11
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Пожежа сталася 30 листопада близько 16:30 у віддаленому гірському присілку Верховинського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Горіла житлова та господарська будівлі. На момент прибуття рятувальників площа пожежі становила близько 94 кв. м.

Гасіння пожежі ускладнювалося гірським рельєфом, дерев’яними конструкціями будівель та відсутністю поблизу джерел водопостачання.

Під час гасіння рятувальники виявили рештки тіл двох людей. Особисті дані загиблих встановлюються. За попередньою інформацією, у будівлі проживали 51-річна жінка та її 27-річний син.

Пожежу ліквідували близько 23:00. Причину її виникнення та обставини трагедії встановлюють фахівці.

На місці працювали 12 рятувальників, залучались три одиниці спецтехніки.

На Прикарпатті внаслідок пожежі загинули дві людини

Нагадаємо, 27 листопада в Івано-Франківську під час пожежі вогнеборці евакуювали сімох людей, серед них – дві дитини. Обставини пожежі встановлюються.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Івано-Франківська область Прикарпаття пожежа події рятувальники загиблі
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Внаслідок ворожих обстрілів є знестумлення у кількох областях – Міненерго
01 грудня 2025, 10:59
На Львівщині пенсіонер напав на ТЦК та побив військового: як його покарали
01 грудня 2025, 10:55
Росіяни атакували балістикою Дніпро
01 грудня 2025, 10:50
До останнього не вірив: Єрмак влаштував Зеленському емоційну сцену перед відставкою – УП
01 грудня 2025, 10:48
Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці: в чому причина
01 грудня 2025, 10:39
Переговори у США: які сигнали та чого чекати далі
01 грудня 2025, 10:20
Російські окупанти атакували маршрутку у Херсоні
01 грудня 2025, 10:09
На Житомирщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: рятувальники деблокували постраждалих
01 грудня 2025, 09:57
Клініка і квартири Цукермана під арештом у межах розслідування "Мідас"
01 грудня 2025, 09:57
Сили ППО вночі знешкодили 63 з 89 безпілотників: є влучання на 9 локаціях
01 грудня 2025, 09:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »