Мужчина позвонил по телефону правоохранителям и сообщил о заминировании административного здания в Тисменице. Туда отправились взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники экстренных служб

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

После проверки выяснилось, что никакого опасного предмета там действительно не было. Правоохранители приступили к поискам псевдоминира. Им оказался 35-летний житель Тисменицкой территориальной громады. Мужчину задержали по месту жительства.

Сейчас полиция выясняет какие у него были мотивы. При этом мужчина получил подозрение о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее разоблачили жителя Днепра, подозреваемого в распространении фейковых электронных писем с угрозами. Известно, что он посылал ложные сообщения о минировании учебных заведений в Чехии, Словакии, Латвии.