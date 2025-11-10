Фото: Нацполіція

Чоловік зателефонував правоохоронцям та повідомив про замінування адміністративної будівлі у Тисмениці. Туди відправились вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники екстрених служб

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Після перевірки з'ясувалось, що жодного небезпечного предмету там насправді не було. Правоохоронці розпочали пошуки псевдомінера. Ним виявився 35-річний житель Тисменицької територіальної громади. Чоловіка затримали за місцем проживання.

Зараз поліція з'ясовує, які в нього були мотиви. При цьому чоловік отримав підозру про неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Йому може загрожувати до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Дніпра, якого підозрюють у поширені фейкових електронних листів із погрозами. Відомо, що він надсилав неправдиві повідомлення про мінування закладам освіти в Чехії, Словаччині, Латвії.