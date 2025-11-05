17:35  05 листопада
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
05 листопада 2025, 19:55

Дитині з Івано-Франківська зробили надскладну операцію, яку визнали найкращою у світі

05 листопада 2025, 19:55
фото: Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр
Малюку з Івано-Франківська, який народився з патологією губи та піднебіння, провели надскладну операцію за участі лікарів з різних країн світу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Центр Дитячої Медицини. Західноукраїнський Спеціалізований Центр.

Як зазначається, хлопчик із Івано-Франківська народився з двобічною щілиною губи та піднебіння типу 3.

"Це важка патологія, що потребує комплексного і командного лікування. Ще під час вагітності родина звернулася до нас по консультацію, і вже у перші дні життя дитини розпочалася підготовка до операції", – розповів дитячий і пластичний хірург Orest Leshnevsky

За 3D-скануванням, проведеним в Івано-Франківську, у Туреччині було надруковано індивідуальні NAM-пластини, які допомогли підготувати дитину до операції. Щоб доставити їх в Україну наші лікарі організували складну міжнародну логістику.

Протягом трьох місяців батьки дбайливо доглядали за пластинами, приїжджали на огляди, підтримували кожен етап підготовки.

"Історія маленького пацієнта підкорила світ. На 10-му Міжнародному ортодонтичному конгресі в Ріо-де-Жанейро лікар з Туреччини Beyçe Karaman представила клінічний випадок нашої команди - і отримала нагороду за найкращий клінічний кейс у світі", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, у Львові хірурги випрямили дитині хребет, який був викривлений на 160 градусів. 12-річна дівчина зі сколіозом четвертого ступеня перенесла дві надскладні операції поспіль і провела під наркозом 18 годин.

дитина Операція здоров`я Івано-Франківська область
