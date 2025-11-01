Фото: полиция

ДТП произошло 31 октября на трассе Киев-Чоп в Бучанском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель грузовика MAN с прицепом MS-Parts, двигаясь в направлении Киева, врезался в опору моста.

К сожалению, от полученных травм 39-летний водитель скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

