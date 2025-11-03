08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
03 листопада
На Кіровоградщині з річки дістали тіло загиблої жінки
03 листопада 2025, 08:16

Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді

03 листопада 2025, 08:16
Фото: ДБР
Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Рішення ухвалили за поданням прокурора

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Жінку підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі пішохода та травмування ще однієї людини.

За даними ЗМІ, йдеться про суддю Підгаєцького районного суду Тернопільської області Ольгу Лелик.

У поданні прокуратури зазначено, що вона відмовилася давати пояснення після аварії, а також намагалася перешкодити розслідуванню. Зокрема, одразу після ДТП суддя розмовляла по мобільному телефону, який згодом відмовилася передати слідчим.

Очевидці аварії також розповіли, що жінка просила їх не викликати поліцію.

Під час засідання Вищої ради правосуддя Ольга Лелик заявила, що не мала наміру залишати місце ДТП.

"Після того як я вийшла з автомобіля, до мене підійшов чоловік, який зупинився перед моїм авто. Він запитав, чи в мене все добре. Я спитала, чи викликали швидку і поліцію, і повідомила йому, яку посаду займаю, бо розуміла, який орган мав би розслідувати це ДТП. З іншими учасниками я не спілкувалася", – зазначила Лелик

Суддя також заперечила, що приховувала телефон, пояснивши, що він залишався на зарядці у приміщенні ДБР.

"Після ДТП я подзвонила чоловікові й колезі, щоб повідомити, що потрапила в аварію. У ДБР ніхто не намагався вилучити мій телефон", – сказала вона.

Лелик додала, що не відмовлялася від пояснень – просто була розгублена і просила перенести допит на наступний день. Також вона запевнила, що їхала зі швидкістю не більше 50 км/год.

Нагадаємо, 31 жовтня в одному з населених пунктів Івано-Франківського району суддя районного суду Тернопільської області, керуючи автомобілем Lexus, збила двох пішоходів на пішохідному переході. Один із потерпілих загинув на місці, інший отримав легкі травми.

За фактом ДТП працівники ДБР відкрили кримінальне провадження.

