Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Фигурант – 33-летний житель Николаевской области – разработал высокогорный маршрут для военнообязанного мужчины во избежание пограничного контроля.

Правоохранители совместно с пограничниками задержали мужчину "на горячем" при попытке пересечения границы. Злоумышленник вместе с "клиентом" выдавали себя за туристов, арендовали транспорт и поднимались в горы, а дальше, несмотря на штормовое предупреждение, продолжили путь пешком.

Полиция задержала мужчину во время переправки

Во время обыска полицейские изъяли доказательства, подтверждающие причастность фигуранта к организации незаконной переправки. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины, предусматривающей ответственность за организацию незаконного пересечения границы по предварительному сговору группой лиц.

Ранее сообщалось, на Волыни правоохранители разоблачили схему незаконной переправки мужчин через государственную границу за $7 тысяч. По данным следствия, к организации "трансфера" были причастны глава регионального благотворительного фонда и представитель одной из всеукраинских общественных организаций.