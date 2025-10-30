Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігурант – 33-річний мешканець Миколаївської області – розробив високогірний маршрут для військовозобов'язаного чоловіка, щоб уникнути прикордонного контролю.

Правоохоронці спільно з прикордонниками затримали чоловіка "на гарячому" під час спроби перетину кордону. Зловмисник разом із "клієнтом" видавали себе за туристів, орендували транспорт та піднімалися у гори, а далі, попри штормове попередження, продовжили шлях пішки.

Поліція затримала чоловіка під час переправлення

Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують причетність фігуранта до організації незаконного переправлення. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України, що передбачає відповідальність за організацію незаконного перетину кордону за попередньою змовою групою осіб.

Раніше повідомлялося, на Волині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон за $7 тисяч. За даними слідства, до організації "трансферу" були причетні голова регіонального благодійного фонду та представник однієї з всеукраїнських громадських організацій.