12:13  30 жовтня
Дрон ударив по Сумах серед білого дня: момент атаки
09:40  30 жовтня
У центрі Львова підпалили паб: поліція затримала підозрюваного
08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
30 жовтня 2025, 14:42

Високогірний маршрут не врятував: на Прикарпатті затримали організатора незаконного переправлення

30 жовтня 2025, 14:42
Фото: пресслужба поліції
Поліцейські Верховинського району викрили організатора незаконного переправлення громадян через державний кордон України

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Фігурант – 33-річний мешканець Миколаївської області – розробив високогірний маршрут для військовозобов'язаного чоловіка, щоб уникнути прикордонного контролю.

Правоохоронці спільно з прикордонниками затримали чоловіка "на гарячому" під час спроби перетину кордону. Зловмисник разом із "клієнтом" видавали себе за туристів, орендували транспорт та піднімалися у гори, а далі, попри штормове попередження, продовжили шлях пішки.

Поліція затримала чоловіка під час переправлення

Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують причетність фігуранта до організації незаконного переправлення. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України, що передбачає відповідальність за організацію незаконного перетину кордону за попередньою змовою групою осіб.

Раніше повідомлялося, на Волині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон за $7 тисяч. За даними слідства, до організації "трансферу" були причетні голова регіонального благодійного фонду та представник однієї з всеукраїнських громадських організацій.

