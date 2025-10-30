Високогірний маршрут не врятував: на Прикарпатті затримали організатора незаконного переправлення
Поліцейські Верховинського району викрили організатора незаконного переправлення громадян через державний кордон України
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Фігурант – 33-річний мешканець Миколаївської області – розробив високогірний маршрут для військовозобов'язаного чоловіка, щоб уникнути прикордонного контролю.
Правоохоронці спільно з прикордонниками затримали чоловіка "на гарячому" під час спроби перетину кордону. Зловмисник разом із "клієнтом" видавали себе за туристів, орендували транспорт та піднімалися у гори, а далі, попри штормове попередження, продовжили шлях пішки.
Під час обшуку поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують причетність фігуранта до організації незаконного переправлення. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України, що передбачає відповідальність за організацію незаконного перетину кордону за попередньою змовою групою осіб.
Раніше повідомлялося, на Волині правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон за $7 тисяч. За даними слідства, до організації "трансферу" були причетні голова регіонального благодійного фонду та представник однієї з всеукраїнських громадських організацій.