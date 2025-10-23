Фото: поліція Івано-Франківської області

Поліцейські Івано-Франківщини викрили 41-річного жителя Калуша, якого підозрюють у збуті психотропних речовин і незаконному продажі боєприпасів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік уже мав судимості за наркозлочини, однак після звільнення знову повернувся до протиправної діяльності.

Вилучені докази підтверджують протиправну діяльність

Під час оперативних заходів правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу заборонених речовин. Крім цього, встановлено, що в липні зловмисник придбав корпус ручної осколкової гранати типу Ф-1 та запал УЗРГМ-2. Боєприпаси він певний час зберігав удома, а згодом продав їх за 2700 гривень.

Триває досудове розслідування

Під час обшуків поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до злочину. Йому вже повідомлено про підозру у незаконному обігу вибухових пристроїв та психотропних речовин. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, триває досудове розслідування.

