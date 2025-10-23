16:09  23 жовтня
23 жовтня 2025, 19:06

На Прикарпатті затримали 41-річного раніше судимого чоловіка за збут наркотиків і боєприпасів

23 жовтня 2025, 19:06
Фото: поліція Івано-Франківської області
Поліцейські Івано-Франківщини викрили 41-річного жителя Калуша, якого підозрюють у збуті психотропних речовин і незаконному продажі боєприпасів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік уже мав судимості за наркозлочини, однак після звільнення знову повернувся до протиправної діяльності.

Вилучені докази підтверджують протиправну діяльність

Під час оперативних заходів правоохоронці задокументували кілька епізодів продажу заборонених речовин. Крім цього, встановлено, що в липні зловмисник придбав корпус ручної осколкової гранати типу Ф-1 та запал УЗРГМ-2. Боєприпаси він певний час зберігав удома, а згодом продав їх за 2700 гривень.

Триває досудове розслідування

Під час обшуків поліцейські вилучили речові докази, які підтверджують причетність фігуранта до злочину. Йому вже повідомлено про підозру у незаконному обігу вибухових пристроїв та психотропних речовин. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу, триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося про викриття у Львові 30-річної жінки, яку підозрюють у продажу психотропних речовин через "закладки". Тепер стало відомо, що слідчі встановили масштаб її діяльності та передали справу до суду.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
