1 жовтня на Прикарпатті сталася аварія за участю службовця Яловичорського лісництва

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Близько 19:00 чоловік, перебуваючи напідпитку, їхав за кермом Toyota Land Cruiser у напрямку Верховини. Він не впорався з керуванням і врізався у Volkswagen Passat, водій якого саме повертав на другорядну дорогу. 54-річний водій Volkswagen загинув на місці.

Слідчі ДБР провели огляд місця аварії, вилучили обидва авто та відібрало зразки крові у лісничого. Експертиза підтвердила його стан сп’яніння.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Лісничому оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд відправив чоловіка під варту з можливістю внесення застави.

