На Прикарпатті пʼяний лісничий на Toyota врізався у Volkswagen: одна людина загинула
1 жовтня на Прикарпатті сталася аварія за участю службовця Яловичорського лісництва
Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.
Близько 19:00 чоловік, перебуваючи напідпитку, їхав за кермом Toyota Land Cruiser у напрямку Верховини. Він не впорався з керуванням і врізався у Volkswagen Passat, водій якого саме повертав на другорядну дорогу. 54-річний водій Volkswagen загинув на місці.
Слідчі ДБР провели огляд місця аварії, вилучили обидва авто та відібрало зразки крові у лісничого. Експертиза підтвердила його стан сп’яніння.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Лісничому оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Суд відправив чоловіка під варту з можливістю внесення застави.
