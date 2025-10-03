07:58  03 жовтня
На Прикарпатті пʼяний лісничий на Toyota врізався у Volkswagen: одна людина загинула

Фото: ДБР
1 жовтня на Прикарпатті сталася аварія за участю службовця Яловичорського лісництва

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Близько 19:00 чоловік, перебуваючи напідпитку, їхав за кермом Toyota Land Cruiser у напрямку Верховини. Він не впорався з керуванням і врізався у Volkswagen Passat, водій якого саме повертав на другорядну дорогу. 54-річний водій Volkswagen загинув на місці.

Слідчі ДБР провели огляд місця аварії, вилучили обидва авто та відібрало зразки крові у лісничого. Експертиза підтвердила його стан сп’яніння.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Лісничому оголосили підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Суд відправив чоловіка під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, 1 жовтня на Черкащині легковик виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення загинули 30-річний водій легковика та його 37-річна пасажирка.

