30 вересня 2025, 16:13

На Прикарпатті ліквідували масштабну пожежу на сміттєзвалищі

30 вересня 2025, 16:13
Фото: ДСНС
Вночі 28 вересня, о 01:52, на полігоні твердих побутових відходів у селі Скобичівка Івано-Франківського району виникла пожежа

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пожежа охопила площу близько 500 м². Надзвичайникам вдалося локалізувати її о 03:57, а остаточно ліквідувати – 29 вересня о 22:44. До гасіння були залучені 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

Завдяки злагодженим діям рятувальників, своєчасній координації та взаємодії з органами влади вдалося уникнути загрози для населення.

Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, вдень 11 вересня в одному із районів Запоріжжя спалахнула масштабна пожежа. Горіло одноповерхове складське приміщення.

Прикарпаття пожежа сміття Сміттєзвалище рятувальники ДСНС
