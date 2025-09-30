Фото: ДСНС

Вночі 28 вересня, о 01:52, на полігоні твердих побутових відходів у селі Скобичівка Івано-Франківського району виникла пожежа

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Пожежа охопила площу близько 500 м². Надзвичайникам вдалося локалізувати її о 03:57, а остаточно ліквідувати – 29 вересня о 22:44. До гасіння були залучені 10 рятувальників та дві одиниці техніки.

Завдяки злагодженим діям рятувальників, своєчасній координації та взаємодії з органами влади вдалося уникнути загрози для населення.

Причини загоряння встановлюються.

