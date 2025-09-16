Фото: ДСНС

У понеділок, 15 вересня, рятувальники допомогли чоловікові, який заблукав неподалік гори Мала Близниця в Рахівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Турист о 10:35 сам повідомив рятувальникам про те, що втратив орієнтир і не може рухатися далі.

На пошуки вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси. О 12:40 вони знайшли чоловіка – 47-річного жителя Житомира. Його стан був задовільним, медичної допомоги він не потребував.

Рятувальники доставили туриста до села Кваси. Від госпіталізації він відмовився.

