Фото: ДБР

Працівники ДБР встановлюють всі обставини ДТП за участю детектива НАБУ, що сталася ввечері 11 вересня на межі Львівської та Івано-Франківської областей

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Аварія трапилася між селами Вовчатичі (Ходорівська громада Львівщини) та Помонята (Рогатинська громада на Прикарпатті). Близько 19:00 там зіткнулися вантажівка та легковик, який належить Національному антикорупційному бюро України.

Внаслідок зіткнення водій вантажівки отримав тяжкі травми, наразі він перебуває в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Детектив НАБУ відбувся забоями та легкими травмами, його також доправили до лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження).

Слідчі оглядають місце аварії, опитують свідків і збирають докази. ДБР обіцяє ретельно перевірити всі обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше у НАБУ повідомили, що детектив перебував у відрядженні. Він був за кермом тверезим.