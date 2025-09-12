Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ввечері 11 вересня в Івано-Франківській області сталася ДТП за участі детектива НАБУ, який перебував у відрядженні

Про це йдеться в заяві Національного антикорупційного бюро, передає RegioNews .

В аварії постраждали водії обох автомобілів, їх госпіталізували.

У Бюро повідомили, що детектив був тверезим.

Розслідуванням обставин ДТП займаються Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

НАБУ заявило, що сприятиме слідству та за потреби надасть своєму співробітнику юридичну підтримку.

Нагадаємо, 10 вересня на Одещині мікроавтобус з’їхав у кювет після зіткнення з вантажівкою. Внаслідок ДТП постраждали три людини, зокрема дитина. Їх госпіталізували.