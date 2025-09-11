На Франковщине на 101-м году жизни скончалась легендарная связная УПА

Фото: Калушский городской совет

На Ивано-Франковщине на 101-м году жизни умерла Мария Волочанская – связная Украинской повстанческой армии, врач, общественный деятель и активистка национального возрождения

О смерти Марии сообщили общественная организация "Союз украинок" и Калушский городской совет.

Мария Волочанская родилась в 1924 году. В 1943-м вступила в ряды ОУН-Юности. В подполье работала как пропагандистка, имела псевдо "Мавка".

Прошла курсы медсестер и была направлена в сотню "Бея", где оказывала медицинскую помощь раненым воинам УПА, скрываемым крестьянами Калущины.

Из-за заболевания сыпным тифом Мария потеряла связи с подпольем. Лечилась от него самостоятельно.

Потом Мария поступила в Станиславский медицинский институт. Из-за активной позиции на 5 курсе ее отчислили, однако впоследствии возобновили, и она завершила обучение.

С 1957 года и до пенсии возглавляла инфекционное отделение Калушской районной больницы, а затем – инфекционную больницу города.

В 1980-х годах активно включилась в общественную жизнь: стала одним из инициаторов восстановления "Союза украинок" в Калуше, входила в Общество украинского языка, Конгресса украинских националистов, была активной участницей Калушской станицы Братства воинов УПА.

Мария Волочанская и ее муж Мирослав воспитали двоих детей.

Напомним, в феврале в Ивано-Франковской области ушел из жизни связной Украинской повстанческой армии Николай Негрич. Ему было 95 лет.

Ранее сообщалось, что на 98-м году ушла из жизни легендарная деятельница УПА, волынянка Анна Зеленая (Абрамчук). Женщина была главной героиней фильма "Путь поколений".