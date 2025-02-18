На Прикарпатье в возрасте 95 лет скончался связной УПА Николай Негрич

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В Ивано-Франковской области ушел из жизни связной Украинской повстанческой армии Николай Негрич. Ему было 95 лет

Об этом сообщила Делятинская территориальная община, передает RegioNews.

В сообщении отмечается, что Негрич был последним свидетелем и участником национально-освободительной борьбы во время Второй мировой войны в поселке Делятин.

Николай Негрич родился 19 декабря 1929 года. Он стал связным УПА в подростковом возрасте. Он был родственником выдающегося сотенного УПА Гриця Голинского.

Ветерана УПА похоронят 19 февраля на центральном старом кладбище в Делятине.

Напомним, ранее сообщалось, что на 98-м году ушла из жизни легендарная деятельница УПА, волынянка Анна Зеленая (Абрамчук). Женщина была главной героиней фильма "Путь поколений".