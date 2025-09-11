15:14  11 вересня
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
14:58  11 вересня
У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
14:33  11 вересня
На Полтавщині член ВЛК у ТЦК "торгував інвалідністю": яка була ціна питання
11 вересня 2025, 13:43

На Франківщині на 101-му році життя померла легендарна зв'язкова УПА

11 вересня 2025, 13:43
Фото: Калуська міська рада
На Івано-Франківщині на 101-му році життя померла Марія Волочанська – зв’язкова Української повстанської армії, лікарка, громадська діячка та активістка національного відродження

Про смерть пані Марії повідомили громадська організація "Союз українок" та Калуська міська рада.

Марія Волочанська народилася у 1924 році. У 1943-му вступила до лав ОУН-Юнацтва. У підпіллі працювала як пропагандистка, мала псевдо "Мавка".

Пройшла курси медсестер і була направлена в сотню "Бея", де надавала медичну допомогу пораненим воякам УПА, яких переховували селяни Калущини.

Через захворювання на висипний тиф Марія втратила зв'язки з підпіллям. Лікувалася від нього самостійно.

Згодом Марія вступила до Станіславського медичного інституту. Через активну позицію на 5 курсі її відрахували, однак згодом поновили, і вона завершила навчання.

З 1957 року і до пенсії очолювала інфекційне відділення Калуської районної лікарні, а згодом – інфекційну лікарню міста.

У 1980-х роках активно включилася в громадське життя: стала однією з ініціаторок відновлення "Союзу українок" у Калуші, входила до Товариства української мови, Конгресу українських націоналістів, була активною учасницею Калуської станиці Братства вояків УПА.

Марія Волочанська та її чоловік Мирослав виховали двох дітей.

Нагадаємо, у лютому в Івано-Франківській області пішов із життя зв’язковий Української повстанської армії Микола Негрич. Йому було 95 років.

Раніше повідомлялося, що на 98-му році пішла з життя легендарна діячка УПА, волинянка Ганна Зелена (Абрамчук). Жінка була головною героїнею фільму "Шлях поколінь".

11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
07 серпня 2025
