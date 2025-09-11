На Франківщині на 101-му році життя померла легендарна зв'язкова УПА

Фото: Калуська міська рада

На Івано-Франківщині на 101-му році життя померла Марія Волочанська – зв’язкова Української повстанської армії, лікарка, громадська діячка та активістка національного відродження

Про смерть пані Марії повідомили громадська організація "Союз українок" та Калуська міська рада.

Марія Волочанська народилася у 1924 році. У 1943-му вступила до лав ОУН-Юнацтва. У підпіллі працювала як пропагандистка, мала псевдо "Мавка".

Пройшла курси медсестер і була направлена в сотню "Бея", де надавала медичну допомогу пораненим воякам УПА, яких переховували селяни Калущини.

Через захворювання на висипний тиф Марія втратила зв'язки з підпіллям. Лікувалася від нього самостійно.

Згодом Марія вступила до Станіславського медичного інституту. Через активну позицію на 5 курсі її відрахували, однак згодом поновили, і вона завершила навчання.

З 1957 року і до пенсії очолювала інфекційне відділення Калуської районної лікарні, а згодом – інфекційну лікарню міста.

У 1980-х роках активно включилася в громадське життя: стала однією з ініціаторок відновлення "Союзу українок" у Калуші, входила до Товариства української мови, Конгресу українських націоналістів, була активною учасницею Калуської станиці Братства вояків УПА.

Марія Волочанська та її чоловік Мирослав виховали двох дітей.

Нагадаємо, у лютому в Івано-Франківській області пішов із життя зв’язковий Української повстанської армії Микола Негрич. Йому було 95 років.

Раніше повідомлялося, що на 98-му році пішла з життя легендарна діячка УПА, волинянка Ганна Зелена (Абрамчук). Жінка була головною героїнею фільму "Шлях поколінь".