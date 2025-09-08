Фото: Нацполіція

В Івано-Франківській області загинув підліток. Це сталось, коли його скутер зіткнувся з авто

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

ДТП сталась 8 вересня в селі Старуня, Богородчанської територіальної громади. Попередньо, зіткнулись 37-річний водій Ford та 15-річний водій скутера. Від отриманих травм підліток загинув на місці.

"На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини та деталі смертельної дорожньо-транспортної пригоди", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу. Від отриманих травм пасажир авто, 22-річний юнак, помер у лікарні.