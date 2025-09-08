13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 18:35

На Прикарпатті в аварії загинув підліток

08 вересня 2025, 18:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

В Івано-Франківській області загинув підліток. Це сталось, коли його скутер зіткнувся з авто

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

ДТП сталась 8 вересня в селі Старуня, Богородчанської територіальної громади. Попередньо, зіткнулись 37-річний водій Ford та 15-річний водій скутера. Від отриманих травм підліток загинув на місці.

"На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють усі обставини та деталі смертельної дорожньо-транспортної пригоди", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині Toyota врізалась у стелу. Від отриманих травм пасажир авто, 22-річний юнак, помер у лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП підлітки Івано-Франківська область
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Черкащині прокуратура оскаржує оренду заказника "Лебедине озеро"
08 вересня 2025, 20:41
Рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер надходитимуть у Дію
08 вересня 2025, 20:30
На Дніпропетровщині в полі знищили бойову частину російського дрона
08 вересня 2025, 20:15
Житель Хмельниччини посеред дня пограбував жінку в Тернополі
08 вересня 2025, 19:49
На Київщині сталася потрійна ДТП: постраждали чотири людини
08 вересня 2025, 19:43
Відомий бренд лікарських засобів прокоментував чутки про вихід з українського ринку
08 вересня 2025, 19:23
Ворожі дрони та артилерія атакували Дніпропетровщину: є поранені та руйнування
08 вересня 2025, 19:18
Україні для розмінування сільгоспземель знадобиться понад 80 років
08 вересня 2025, 19:10
У Миколаєві в тепломережі знайшли муміфіковане тіло
08 вересня 2025, 19:07
В Україні змінили правила міжнародних перевезень
08 вересня 2025, 18:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »