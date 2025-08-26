Фото: Національна поліція України

Громада Коломиї попрощалася з поліцейським, який загинув під час ворожого авіаудару в Краматорську

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У Коломиї відбулося прощання з Ігорем Мартинюком, капітаном поліції та старшим інспектором відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення, який загинув 22 серпня в Краматорську під час ворожого авіаудару.

Рідні, друзі та колеги попрощалися з Героєм

На церемонію прийшли рідні загиблого, друзі, колеги по службі та бойові побратими. Також вшанувати пам’ять Героя прибули представники міської влади, керівництво поліції Івано-Франківської області та міста Коломия.

Ігор Мартинюк із дитинства мріяв служити в правоохоронних органах і присвятив своє життя захисту громадян. Його колеги відзначають високий професіоналізм, відданість справі та готовність прийти на допомогу в будь-якій ситуації.

Поховання Героя стало моментом глибокої скорботи для громади, яка віддала шану мужності та самопожертві поліцейського, що віддав життя за безпеку інших.

