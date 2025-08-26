18:48  26 серпня
26 серпня 2025, 18:05

На Прикарпатті попрощалися із загиблим Героєм - поліцейським Ігорем Мартинюком

26 серпня 2025, 18:05
Фото: Національна поліція України
Громада Коломиї попрощалася з поліцейським, який загинув під час ворожого авіаудару в Краматорську

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

У Коломиї відбулося прощання з Ігорем Мартинюком, капітаном поліції та старшим інспектором відділення тактико-спеціальної підготовки батальйону поліції особливого призначення, який загинув 22 серпня в Краматорську під час ворожого авіаудару.

Рідні, друзі та колеги попрощалися з Героєм

На церемонію прийшли рідні загиблого, друзі, колеги по службі та бойові побратими. Також вшанувати пам’ять Героя прибули представники міської влади, керівництво поліції Івано-Франківської області та міста Коломия.

Ігор Мартинюк із дитинства мріяв служити в правоохоронних органах і присвятив своє життя захисту громадян. Його колеги відзначають високий професіоналізм, відданість справі та готовність прийти на допомогу в будь-якій ситуації.

Поховання Героя стало моментом глибокої скорботи для громади, яка віддала шану мужності та самопожертві поліцейського, що віддав життя за безпеку інших.

Раніше повідомлялося, на Черкащині відкрили меморіальний комплекс "Символ незламності". Центральною частиною комплексу став пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському, розстріляному за вигук "Слава Україні!".

