Фото: поліція Івано-Франківської області

У Івано-Франківській області 14 серпня сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали мотоцикліст та пішоходи

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перше ДТП трапилося поблизу Чернієва. За даними слідчих, 49-річний водій Volkswagen Passat під час повороту ліворуч не надав перевагу 31-річному мотоциклісту на Honda, який рухався назустріч. У результаті зіткнення мотоцикліст отримав численні травми та був госпіталізований. Обидва водії були тверезі, а транспортні засоби поліцейські вилучили для проведення експертизи.

Мотоцикліст постраждав у ДТП поблизу Чернієва

Ще одна аварія сталася в Івано-Франківську на вулиці Грушевського. 26-річна водійка Skoda Fabia збила 65-річну жінку, яка рухалася у попутному напрямку. Постраждала отримала переломи та садна, медики госпіталізували її до лікарні. Водійка була твереза, на момент ДТП.

Поліція закликає бути уважними на дорогах

Третя ДТП трапилася у Снятині. 59-річний водій Chevrolet Aveo не проявив уваги на пішохідному переході та здійснив наїзд на 73-річного місцевого жителя. Пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За всіма випадками відкрито кримінальні провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

