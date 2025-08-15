11:45  15 серпня
15 серпня 2025, 12:07

На Прикарпатті серія аварій: постраждали мотоцикліст та двоє пішоходів

15 серпня 2025, 12:07
Фото: поліція Івано-Франківської області
У Івано-Франківській області 14 серпня сталося одразу три дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали мотоцикліст та пішоходи

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Перше ДТП трапилося поблизу Чернієва. За даними слідчих, 49-річний водій Volkswagen Passat під час повороту ліворуч не надав перевагу 31-річному мотоциклісту на Honda, який рухався назустріч. У результаті зіткнення мотоцикліст отримав численні травми та був госпіталізований. Обидва водії були тверезі, а транспортні засоби поліцейські вилучили для проведення експертизи.

Мотоцикліст постраждав у ДТП поблизу Чернієва

Ще одна аварія сталася в Івано-Франківську на вулиці Грушевського. 26-річна водійка Skoda Fabia збила 65-річну жінку, яка рухалася у попутному напрямку. Постраждала отримала переломи та садна, медики госпіталізували її до лікарні. Водійка була твереза, на момент ДТП.

Поліція закликає бути уважними на дорогах

Третя ДТП трапилася у Снятині. 59-річний водій Chevrolet Aveo не проявив уваги на пішохідному переході та здійснив наїзд на 73-річного місцевого жителя. Пенсіонер отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За всіма випадками відкрито кримінальні провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітнього водія. Йому вже оголосили підозру за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людей.

Івано-Франківськ ДТП аварія пішохід мотоцикліст травми
