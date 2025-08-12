Фото: поліція Івано-Франківської області

Водій автомобіля не впорався з керуванням і допустив смертельну ДТП

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

9 серпня близько 12:30 у селі Черемошна Білоберізької ОТГ сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля марки УАЗ-31512 не впорався з керуванням на ґрунтовій дорозі, виїхав ліворуч за межі проїжджої частини та врізався у габіон, через що транспортний засіб перекинувся.

Місце події в селі Черемошна

У салоні авто перебували двоє місцевих мешканців - 60-річний водій та 46-річний пасажир. Внаслідок аварії пасажир отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці події. Правоохоронці встановили, що кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд розгляне питання про запобіжний захід для підозрюваного. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

