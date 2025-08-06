В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вступил в перепалку с общественным активистом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал Ивано-Франковск 24/7.

Во время приема граждан мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обозвал общественного активиста нецензурным словом, после чего между ними завязалась словесная перепалка.

"Я не хочу с этим долбобом общаться, заберите его отсюда", — сказал мэр правоохранителям.

Напомним, 5 августа мэр Ивано-Франковска Марцинков попал в скандал. Он обозвал общественного активиста нецензурным словом. Точная причина конфликта пока неизвестна.