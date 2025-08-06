У мережу потрапило нове відео конфлікту мера Івано-Франківська з активістом
Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вступив у перепалку з громадським активістом
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Івано-Франківськ 24/7.
Під час прийому громадян мер Івано-Франківська Руслан Марцінків обізвав громадського активіста нецензурним словом, після чого між ними зав’язалась словесна перепалка.
"Я не хочу з цим довбо**бом спілкуватися, заберіть його звідси", — сказав мер правоохоронцям.
Нагадаємо, 5 серпня мер Івано-Франківська Марцінків потрапив у скандал. Він обізвав громадського активіста нецензурним словом. Точна причина конфлікту наразі невідома.
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