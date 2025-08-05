Саранча в Украине: как Ивано-Франковская область реагирует на угрозу вредителя
В Ивано-Франковской области открыли специальный контакт-центр, куда жители могут обращаться при обнаружении саранчи. Сейчас на Прикарпатье случаев распространения этого насекомого не зафиксировано
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
В контакт-центре будут принимать звонки от жителей региона в случае подозрения на обнаружение саранчи.
Как отметили в службе, за последние 60 лет на территории области не было зафиксировано массовое распространение саранча. В то же время встречаются единичные случаи появления больших кузнечиков, которые по внешним признакам похожи на саранчу, но не являются вредителями.
"Кузнечики имеют зеленый цвет и длинные усики, тогда как саранча — серая и с короткими усиками. Важно не путать эти виды, ведь кузнечики не наносят вреда посевам", — отметили фитосанитарные инспекторы.
В случае подозрения обращайтесь в контакт-центр: (0342) 787447 или +38 (068) 518 9782
Сарана в Украине: что известно
Саранча в Украине активно распространяется в южных регионах, в частности, в Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях.
- В Запорожской области, в частности в Кушугумском районе, введен особый режим защиты растений на площади более 21 тыс. га.
- В Херсонской области также введен особый режим защиты растений, в том числе на площади 297 га, включая посевы подсолнечника.
- В Одесской области наблюдается миграция саранчи, но особый режим защиты растений не введен из-за отсутствия превышения порога численности вредителя.
- В Днепропетровской области проводится мониторинг ситуации и обследования территорий на наличие саранчи.
Саранча является серьезной угрозой для сельскохозяйственных культур, особенно злаковых, таких как кукуруза, пшеница, ячмень, тростник и другие травы. Она может нанести значительный ущерб урожаю, поэтому важно своевременно выявлять и локализовать очаги ее распространения.
В случае обнаружения саранчи или подозрения на ее наличие рекомендуется обращаться в местные органы Госпродпотребслужбы или фитосанитарные инспекции для получения консультаций и принятия необходимых мер.