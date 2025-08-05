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05 августа 2025, 15:56

Саранча в Украине: как Ивано-Франковская область реагирует на угрозу вредителя

05 августа 2025, 15:56
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковской области открыли специальный контакт-центр, куда жители могут обращаться при обнаружении саранчи. Сейчас на Прикарпатье случаев распространения этого насекомого не зафиксировано

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В контакт-центре будут принимать звонки от жителей региона в случае подозрения на обнаружение саранчи.

Как отметили в службе, за последние 60 лет на территории области не было зафиксировано массовое распространение саранча. В то же время встречаются единичные случаи появления больших кузнечиков, которые по внешним признакам похожи на саранчу, но не являются вредителями.

"Кузнечики имеют зеленый цвет и длинные усики, тогда как саранча — серая и с короткими усиками. Важно не путать эти виды, ведь кузнечики не наносят вреда посевам", — отметили фитосанитарные инспекторы.

В случае подозрения обращайтесь в контакт-центр: (0342) 787447 или +38 (068) 518 9782

Сарана в Украине: что известно

Саранча в Украине активно распространяется в южных регионах, в частности, в Запорожской, Херсонской, Одесской и Днепропетровской областях.

  • В Запорожской области, в частности в Кушугумском районе, введен особый режим защиты растений на площади более 21 тыс. га.
  • В Херсонской области также введен особый режим защиты растений, в том числе на площади 297 га, включая посевы подсолнечника.
  • В Одесской области наблюдается миграция саранчи, но особый режим защиты растений не введен из-за отсутствия превышения порога численности вредителя.
  • В Днепропетровской области проводится мониторинг ситуации и обследования территорий на наличие саранчи.

Саранча является серьезной угрозой для сельскохозяйственных культур, особенно злаковых, таких как кукуруза, пшеница, ячмень, тростник и другие травы. Она может нанести значительный ущерб урожаю, поэтому важно своевременно выявлять и локализовать очаги ее распространения.

В случае обнаружения саранчи или подозрения на ее наличие рекомендуется обращаться в местные органы Госпродпотребслужбы или фитосанитарные инспекции для получения консультаций и принятия необходимых мер.

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