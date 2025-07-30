В Полтаве нетрезвый таксист гонял по городу и влетел в жилой дом
Сегодня, 30 июля, в Полтаве нетрезвый таксист Bolt влетел в жилой дом. Инцидент произошел на улице Сковороды
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
По словам очевидцев, водитель такси на протяжении всего утра грубо нарушал правила дорожного движения и вел себя неадекватно. В конце концов мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в дом.
На место происшествия вызвали полицию. Предварительно известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Обстоятельства ДТП выясняются, информации о пострадавших пока нет.
Напомним, в Хмельницкой области судили таксиста, который пьяный сбил женщину насмерть. Трагедия произошла зимой 2023 года. Потерпевшая погибла на месте. Сам водитель после ДТП уехал. Правоохранители его разыскали.