В Полтаве нетрезвый таксист гонял по городу и влетел в жилой дом

скриншот с видео

Сегодня, 30 июля, в Полтаве нетрезвый таксист Bolt влетел в жилой дом. Инцидент произошел на улице Сковороды

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

По словам очевидцев, водитель такси на протяжении всего утра грубо нарушал правила дорожного движения и вел себя неадекватно. В конце концов мужчина не справился с управлением и на большой скорости врезался в дом.

На место происшествия вызвали полицию. Предварительно известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства ДТП выясняются, информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в Хмельницкой области судили таксиста, который пьяный сбил женщину насмерть. Трагедия произошла зимой 2023 года. Потерпевшая погибла на месте. Сам водитель после ДТП уехал. Правоохранители его разыскали.