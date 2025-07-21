Обстрел Ивано-Франковщины: 4 пострадавших, среди них — ребенок

фото: ГСЧС Франковщины

В результате ночной российской атаки в Ивано-Франковской области пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе один ребенок

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Ивано-Франковская община:

В результате вражеского удара возник пожар в двухэтажном жилом доме, также повреждены другие дома. Предварительно известно о 4 травмированных. На месте работали спасатели и саперы.

Городенковская община (Коломыйский район):

Спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании. Пострадавших нет.

Город Ивано-Франковск:

Ликвидированы масштабные возгорания гаражей, автомобилей и производственно-складских помещений — общая площадь пожаров составила более 500 кв. м.

Напомним, в ночь на 21 июля Ивано-Франковск получил комбинированный удар российских войск с применением ракет и ударных беспилотников.

Городской голова Руслан Марцинкив назвал эту атаку самой масштабной с начала полномасштабного вторжения.