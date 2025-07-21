Обстрел Ивано-Франковщины: 4 пострадавших, среди них — ребенок
В результате ночной российской атаки в Ивано-Франковской области пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе один ребенок
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
- Ивано-Франковская община:
В результате вражеского удара возник пожар в двухэтажном жилом доме, также повреждены другие дома. Предварительно известно о 4 травмированных. На месте работали спасатели и саперы.
- Городенковская община (Коломыйский район):
Спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании. Пострадавших нет.
- Город Ивано-Франковск:
Ликвидированы масштабные возгорания гаражей, автомобилей и производственно-складских помещений — общая площадь пожаров составила более 500 кв. м.
Напомним, в ночь на 21 июля Ивано-Франковск получил комбинированный удар российских войск с применением ракет и ударных беспилотников.
Городской голова Руслан Марцинкив назвал эту атаку самой масштабной с начала полномасштабного вторжения.