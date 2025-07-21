В Черкасской области ПВО уничтожила 2 российские ракеты и 9 беспилотников

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Ночью 21 июля русская армия атаковала Черкасскую область ракетами и беспилотниками. В регионе по вражеским целям активно работали силы и средства ПВО

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

"В пределах Черкасской области уничтожили две российские ракеты, а также девять БпЛА. Обошлось без травмированных. Это самое главное", - подчеркнул чиновник.

По имеющимся данным, повреждений инфраструктуры в области нет. В настоящее время идет обследование территории.