В Черкасской области ПВО уничтожила 2 российские ракеты и 9 беспилотников
Ночью 21 июля русская армия атаковала Черкасскую область ракетами и беспилотниками. В регионе по вражеским целям активно работали силы и средства ПВО
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
"В пределах Черкасской области уничтожили две российские ракеты, а также девять БпЛА. Обошлось без травмированных. Это самое главное", - подчеркнул чиновник.
По имеющимся данным, повреждений инфраструктуры в области нет. В настоящее время идет обследование территории.
Напомним, в ночь на 21 июля Ивано-Франковск подвергся наибольшей атаке на город с применением ракет и ударных беспилотников. Из-за обстрелов есть пострадавшие и повреждения.
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