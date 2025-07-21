Оккупанты ударили по Днепропетровщине: повреждены инфраструктура и АЗС
Вечером и ночью войска РФ атаковали Днепропетровщину ударными дронами. Силы ПВО сбили семь российских БпЛА
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
По Никопольщине оккупанты применяли FPV-дроны и артиллерию.
"Повреждены инфраструктура, АЗС. Изуродованное предприятие. Произошел пожар. Огонь уничтожил 2 авто. Еще три – побиты", – говорится в сообщении.
В Межевской общине Синельниковского района вражеские БпЛА повредили инфраструктуру. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, за прошедшие сутки россияне нанесли 579 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов есть разрушения, ранены трое гражданских.
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