РФ ударила по Харькову БпЛА: повреждена гражданская инфраструктура

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Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Один из ударов пришелся вблизи многоквартирного жилого дома. Известно о выбитых окнах, повреждениях трамвайных путей и электропроводов. Недалеко от дома возник пожар.

Также зафиксировано попадание в гражданское предприятие.

"О пострадавших — информации пока нет", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в результате массированного удара РФ один человек погиб, еще несколько жителей столицы пострадали.