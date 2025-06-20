На Прикарпатье продолжаются поиски пропавшего мальчика: детали операции

фото: ГСЧС Франковщины

На Ивано-Франковщине третьи сутки подряд продолжаются масштабные поиски 5-летнего Кирилла Боднарука, пропавшего в лесном массиве вблизи села Троица, Коломыйского района

Об этом сообщила полиция области и пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что к операции максимально привлечены подразделения Прикарпатья, которые участвуют в координации и проведении поисковых действий вместе с другими службами.

Уже обследовано более 1798 гектаров местности. Из них 1050 гектаров – сложные лесные участки, с использованием дронов проверено 2903 гектара территории.

На сегодняшний день запланировано обследование 17 зон поиска общей площадью 4379 гектаров — пешим способом и с помощью беспилотников.

К поискам привлечены горные спасатели и кинологические расчеты из ГСЧС Тернопольщины, Буковины, Львовщины и Хмельницкой области, Специальный авиационный отряд ГСЧС Украины и курсанты Львовского государственного университета. безопасности жизнедеятельности

Напомним, пятилетний Кирилл Боднарук исчез 17 июня около шести часов вечера во время прогулки в лесном массиве недалеко от села Троица на Коломыйщине.

Правоохранители призывают жителей области быть внимательными и немедленно сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках мальчика.