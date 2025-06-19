На Прикарпатье в реке Прут обнаружили тело женщины
В среду, 18 июня, в Надворнянском районе Франковщины в реке Прут утонула женщина
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Спасатели подняли на берег тело погибшей 1970 года рождения. Утопленницу передали работникам полиции для установления обстоятельств трагедии.
Отмечается, что в Прикарпатье с начала года на водных объектах погибли уже 16 человек, из них – один ребенок.
"Спасатели еще раз призывают граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности во время отдыха у водоемов. Берегите себя и своих родных!", – говорится в сообщении.
Напомним, на днях в Белой Церкви Киевской области из реки достали тело женщины.
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