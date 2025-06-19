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Правоохранители начали проверку после появления в сети видео конфликта на автозаправке с участием несовершеннолетних

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Инцидент был зафиксирован на одной из местных АЗС во время мониторинга социальных сетей. Группа подростков вступила в словесную перепалку с работниками. Один из ребят, разъяренный спором, бросил в работника пластиковый стул.

Несмотря на публичный резонанс, в полицию никакого официального заявления от потерпевших не поступало. Однако полицейские не оставили ситуацию без реагирования. Они самостоятельно обнаружили видео во время мониторинга социальных сетей и приступили к служебной проверке.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению лиц всех участников конфликта. Особое внимание уделяется идентификации несовершеннолетних и их законных представителей. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, чтобы в дальнейшем принять решение о привлечении виновных к административной или уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Киевской области подростки получили подозрения за избиение 12-летней девочки.