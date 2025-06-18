фото: полиция Ивано-Франковской области

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Продолжается поиск 5-летнего Кирилла Боднарука, пропавшего 17 июня около 18 часов во время прогулки в лесном массиве вблизи села Троица, в районе Коломыи. Мальчик был с матерью, однако внезапно исчез из виду и домой не вернулся.

Для поисковой операции были привлечены сотрудники Снятинского отделения полиции, Коломыйского районного управления полиции, кинологи, операторы беспилотников областной полиции, а также спасатели ГСЧС и представители Нацгвардии. Они работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее найти ребенка.

Правоохранители обращаются к жителям и гостям региона с просьбой сообщать любую информацию, которая может помочь в поисках. Если вы видели Кирилла или знаете его местонахождение, немедленно звоните на линию 102 или по телефонам:

067 497 17 87,

097 983 21 32,

067 336 27 75,

066 989 75 15.

Напомним, на Прикарпатье в военной части воровали горючее, предназначенное для выполнения боевых задач.