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19 июня 2025, 22:55

На Прикарпатье в результате ДТП пострадали дети

19 июня 2025, 22:55
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Фото: Нацполиция
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В Прикарпатье расследуют аварию. В результате ДТП госпитализировали двух взрослых и двух детей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 19 июня в селе Лоево. Предварительно, событий Mercedes, совершая обгон, не учел дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Renault. В результате аварии пострадали четыре человека: двое детей из Renault и двое взрослых — водитель Renault и пассажирка Mercedes.

Как показала проверка, оба водителя были в трезвом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Киеве женщина за рулем Renault Master не соблюдала безопасную дистанцию и столкнулась с другим микроавтобусом, который от удара врезался в прицеп грузовика. В результате ДТП пострадали дети в возрасте от 7 до 15 лет.

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