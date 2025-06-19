Фото: Нацполиция

В Прикарпатье расследуют аварию. В результате ДТП госпитализировали двух взрослых и двух детей

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 19 июня в селе Лоево. Предварительно, событий Mercedes, совершая обгон, не учел дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Renault. В результате аварии пострадали четыре человека: двое детей из Renault и двое взрослых — водитель Renault и пассажирка Mercedes.

Как показала проверка, оба водителя были в трезвом состоянии. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее в Киеве женщина за рулем Renault Master не соблюдала безопасную дистанцию и столкнулась с другим микроавтобусом, который от удара врезался в прицеп грузовика. В результате ДТП пострадали дети в возрасте от 7 до 15 лет.