На Прикарпатті триває пошук зниклого хлопчика: деталі операції

фото: ДСНС Франківщини

На Івано-Франківщині третю добу поспіль тривають масштабні пошуки 5-річного Кирила Боднарука, який зник у лісовому масиві поблизу села Троїця, Коломийського району

Про це повідомила поліція області та пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що до операції максимально залучені підрозділи поліції Прикарпаття, які беруть участь у координації та проведенні пошукових дій разом із іншими службами.

Уже обстежено понад 1798 гектарів місцевості. З них 1050 гектарів — складні лісові ділянки, з використанням дронів перевірено 2903 гектари території.

На сьогодні заплановано обстеження 17 зон пошуку загальною площею 4379 гектарів — пішим способом та за допомогою безпілотників.

До пошуків залучені гірські рятувальники та кінологічні розрахунки з ДСНС Тернопільщини, Буковини, Львівщини та Хмельниччини, Спеціальний авіаційний загін ДСНС України та курсанти Львівського державного університет. безпеки життєдіяльності.

Нагадаємо, п'ятирічний Кирил Боднарук зник 17 червня близько шостої години вечора під час прогулянки в лісовому масиві неподалік села Трійця на Коломийщині.

Правоохоронці закликають жителів області бути уважними та негайно повідомляти про будь-яку інформацію, яка може допомогти у пошуках хлопчика.