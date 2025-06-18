Фото: Нацполиция

В Одесской области задержана женщина, которая шантажировала военного и требовала с него деньги. За 14 тысяч долларов она обещала повлиять на ВЛК

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 50-летнюю жительницу Одессы, которая требовала от военного одной из местных частей 14 тысяч долларов. За эти деньги она обещала повлиять на ВЛК, чтобы он получил инвалидность и признание непригодным к военной службе.

Если он отказался заплатить, она угрожала искусственными препятствиями во время прохождения запланированного обследования для установления пригодности к военной службе и определения степени потери трудоспособности.

Военный обратился к правоохранителям. Злоумышленницу после получения денег задержали и сообщили ей о подозрении. Теперь ей грозит лишение свободы сроком до 8 лет.Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Киеве задержан мужчина, который обещал помочь снять военнообязанного с розыска ТЦК. За эту "услугу" он просил 2 тысячи долларов.