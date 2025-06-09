Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили о подозрении подросткам, избившим 12-летнюю девочку в Белой Церкви. В частности, установили семь несовершеннолетних очевидцев

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители Киевской области объявили о подозрениях двум подросткам за избиение 12-летней школьницы. По словам начальника полиции области Виктора Лугового, было идентифицировано 13 участников потасовки.

"Сейчас двум старейшим нападающим сообщено о подозрениях в пытках и вымогательствах средств с потерпевшей. В отношении трех младших участников события — в суд направлено ходатайство о принудительных мерах воспитательного процесса. Остальные семь школьников признаны свидетелями", - рассказал он.

Напомним, в январе подростки избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви. Все это они снимали по телефону. Тогда сообщалось, что телесные повреждения нанесли трое несовершеннолетних: ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние ребята.